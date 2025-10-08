Конгрессвуман из США встретится со спецпредставителем Путина

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна встретится с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Об этом рассказала сама конгрессвуман, ее слова передает РИА Новости.

«Мы планируем встретиться позднее в этом месяце, чтобы обсудить вопросы мира и торговли», — отметила Луна.

Конгрессвуман уточнила, что встреча состоится во время поездки Дмитриева в США.

Ранее Кирилл Дмитриев назвал высокой вероятность того, что США согласятся с предложением российского лидера по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).