Лещенко встал на защиту «голубых огоньков»

Лещенко заявил, что его просят участвовать в голубых огоньках ради зрителей

Народный артист России Лев Лещенко высказался в защиту новогодних «голубых огоньков» на телевидении. Его цитирует «Абзац».

Исполнитель не согласился с мнением молодых блогеров, критикующих праздничные телешоу за отсутствие разнообразия среди участников. По словам Лещенко, его уговаривают сниматься в новогодних программах ради зрителей, как и его коллег.

«Взрослые артисты иногда хотят дома посидеть, их упрашивают участвовать. Аудитория телевидения — это часто взрослые люди», — подчеркнул Лещенко.

Ранее народный артист России Юрий Антонов прокомментировал слухи о том, что на телевидении существует черный список звезд, которых не приглашают на съемки в «голубых огоньках». По его словам, участие артиста определяется интересом к нему со стороны зрителей.