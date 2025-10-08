Экономика
17:45, 8 октября 2025Экономика

Дачникам дали совет по утилизации опавшей листвы

Садовод Воронова: Опавшие листья лучше не сжигать, а добавлять в компост
Виктория Клабукова

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

В сухой опавшей листве сохраняются яйца вредителей и грибковые споры. Почему с дачного участка необходимо убирать листья и как правильно их утилизировать, изданию RT рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Вредители и возбудители болезней, оставаясь в листве, могут легко переждать морозы и весной с потеплением перебраться обратно на деревья. «Количество болезней и вредителей будет только расти», — предупреждает Воронова.

Кроме того, важен и эстетический фактор: к весне опавшая листва пожухнет и станет похожей на пыль, испортив вид садового участка. В листве также могут скрываться слизни, в том числе и испанские, разносящие множество инфекций. В листьях свои гнезда устраивают и мыши.

В листве могут содержаться возбудители монилиоза, парши и мучнистой росы. Также в опавших листьях могут оказаться споры пероноспороза и ржавчинные грибы. Листья больных растений в ворохе различить сложно, за исключением белого налета при мучнистой росе или оранжевых бугорков в случае ржавчины.

Сжигать листья, по мнению эксперта, неэффективно. Лучше добавить их в компост — за год попавшие туда вместе с листвой возбудители болезней и яйца вредителей погибнут. «В середине правильно сделанного компоста температура составляет около 70 градусов. Вредители долго там не проживут», — пояснила Воронова. Для компоста можно использовать листья любых деревьев, но чередуя слоями — лишь при такой технологии в листовом компосте запускаются необходимые процессы, а плесень не заводится.

Ранее дачникам рассказали, как подготовить участок к зиме. После сбора урожая почву необходимо засеять растениями-сидератами, к примеру горчицей или фацелией.

