23:31, 6 октября 2025Экономика

Дачников научили готовить участок к зиме после сбора урожая

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

После сбора урожая важно засеять почву улучшающими ее качество растениями-сидератами, чтобы подготовить участок к зиме. Делать это грамотно дачников научил депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с News.ru.

В качестве примеров сидератов парламентарий привел горчицу и фацелию. Он отметил, что их посадка в это время поможет структурировать грунт и подавить рост сорняков. «После сбора урожая земля не должна оставаться пустой. С осени почву нужно не только удобрить, но и засеять сидератами (...). Под перекопку я советую вносить суперфосфат, сульфат калия или древесную золу. Эти удобрения работают на перспективу, укрепляя корневую систему и обеспечивая растениям хороший старт весной», — посоветовал Чаплин. При этом он призвал дачников воздержаться осенью от применения селитры и других быстродействующих азотных подкормок.

Ранее председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов предупредил россиян об опасности электричества на даче в зимнее время. Он объяснил, что на загородных участках выше риск короткого замыкания выше, поскольку проводку в садовых домах часто делают не профессионалы, а любители.

