Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:47, 8 октября 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со схемами выигрыша в лотереях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Paul Hanaoka / Unsplash

Мошенники предлагают россиянам купить схему выигрыша в лотерее, пишет РИА Новости.

Отмечается, что таким образом преступники втягивают их в финансовую пирамиду. Они рассылают письма на электронную почту со ссылкой на Telegram-канал, где якобы выложена схема выигрыша в лотерею. После оплаты человек переходит в Telegram-канал, но не находит там схему выигрыша. Вместо этого жертве предлагают перепродавать доступ к каналу другим людям.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Аферисты звонят жителям России и под предлогом получения посылки с маркетплейса просят назвать им код из СМС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о решающем моменте в одном конфликте

    В России одобрили законопроект об отмене обязательной стажировки в ОВД

    Макрону предсказали разозленное население Франции из-за Украины

    В США испугались российской тактики ведения войны

    Женщина узнала о романе брата с подчиненной и облила ее кипятком

    Пробуждения в три ночи назвали тревожным сигналом организма

    Переговоры Путина и Зеленского назвали концом для Украины

    Раскрыты подробности о расследовании крушения Ан-24 под Тындой

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

    Более 12 американских компаний подверглись хакерским атакам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости