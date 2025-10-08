Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со схемами выигрыша в лотереях

Мошенники предлагают россиянам купить схему выигрыша в лотерее, пишет РИА Новости.

Отмечается, что таким образом преступники втягивают их в финансовую пирамиду. Они рассылают письма на электронную почту со ссылкой на Telegram-канал, где якобы выложена схема выигрыша в лотерею. После оплаты человек переходит в Telegram-канал, но не находит там схему выигрыша. Вместо этого жертве предлагают перепродавать доступ к каналу другим людям.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Аферисты звонят жителям России и под предлогом получения посылки с маркетплейса просят назвать им код из СМС.