Мария Голубкина сделала заявление о своей личной жизни

Актриса Мария Голубкина заявила, что больше не собирается замуж из-за возраста

Актриса Мария Голубкина, падчерица великого Андрея Миронова, сообщила, что больше не надеется устроить собственную личную жизнь. Ее слова приводит издание KP.RU.

52-летняя артистка появилась на кинофестивале «Горький fest» в компании мужчины, которого представили как ее спутника, но Голубкина поспешила опровергнуть слухи. На вопрос о новых отношениях Мария ответила категорично.

«Замуж больше не собираюсь. Какая свадьба, когда мне 52 года. Человек взрослый, со сложившимися привычками. С какой стати мне привыкать к кому-то, что-то менять в себе, в своем укладе. Не хочу», — сообщила артистка.

