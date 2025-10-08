Мир
14:20, 8 октября 2025

МИД пообещал незамедлительный ответ на ошибочные решения США о ядерных испытаниях

МИД: Россия ответит, если США нарушат мораторий на ядерные испытания
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Россия даст незамедлительный ответ, если США нарушат мораторий на проведение ядерных испытаний. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

«Если в той или иной столице, которая обладает соответствующим потенциалом, будут приняты ошибочные и вредные для международной безопасности решения о проведении испытаний, (...) то тогда с нашей стороны последует зеркальная реакция», — сказал дипломат.

Ранее российский полковник в отставке Анатолий Докучаев заявил, что Центральный полигон, находящийся в подчинении 12-го Главного управления Минобороны, готов при необходимости возобновить полноценные испытания ядерного оружия.

