21:44, 8 октября 2025Силовые структуры

Момотов подал в отставку с поста председателя Совета судей

РБК: Момотов подал в отставку с поста председателя Совета судей России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress

Бывший судья Верховного суда России Виктор Момотов в среду, 8 октября, подал заявление о досрочном прекращении полномочий председателя Совета судей. Окончательное решение примет этот орган судейского сообщества. Об этом пишет РБК со ссылкой источники, знакомые с ситуацией.

Упоминание Момотова пропало из раздела «Президиум» на сайте органа. Согласно информации веб-архива, это тоже случилось в среду, уточняет РБК.

Ранее представитель Генпрокуратуры рассказал, что Момотов оказывал протекцию экс-председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову. По его данным, поддержкой Чернова, в свою очередь, пользовался компаньон Момотова Андрей Марченко — тот помогал бизнесмену, когда он использовал нелегальные схемы в бизнесе в Краснодарском крае.

