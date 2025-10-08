Силовые структуры
Бывшего судью Верховного суда России обвинили в покровительстве экс-главе краевого суда

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Бывший судья Верховного суда России Виктор Момотов оказывал протекцию экс-председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Генпрокуратуры.

По его данным, поддержкой Чернова, в свою очередь, пользовался компаньон Момотова Андрей Марченко — тот помогал бизнесмену, когда он использовал нелегальные схемы в бизнесе в Краснодарском крае.

Ранее на слушаниях в Останкинском суде Москвы представитель Генпрокуратуры заявил, что Момотов прикрывал деятельность по оказанию интим-услуг в сети отелей Marton. Эти обвинения экс-судья отверг.

Ранее сообщалось, что Момотов предложил Генпрокуратуре мировое соглашение по иску об изъятии имущества. Ведомство требует обратить в доход государства 100 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему судье и его деловым компаньонам. Суд отложил рассмотрение иска об изъятии на 10 октября.

Момотов ушел в отставку 26 сентября. Он объяснил это тем, что не хочет подрывать авторитет судебной власти.

