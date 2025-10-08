Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:02, 8 октября 2025Забота о себе

Мужчины вспомнили заставившие их подать на развод моменты

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Simona Pilolla 2 / Shutterstock / Fotodom

Мужчины вспомнили моменты, после которых осознали, что отношения закончены и нужно разводиться. Их истории опубликовало издание HuffPost.

Один мужчина рассказал, что очень долго не понимал, что его семейная жизнь закончилась. По его словам, он ничего не заподозрил, когда его жена решила спать отдельно, стала отстраненной и отказалась ехать в отпуск с ним и сыном. Даже когда она уезжала со всеми вещами и ребенком из общего дома, он полагал, что скоро все наладится. Лишь когда сын сказал, что иногда ночует у нового маминого друга, мужчина наконец догадался о происходящем. «Никогда не думал, что ответ ребенка может перевернуть всю жизнь. Я думал, что умру на месте», — вспоминает он.

Другой мужчина заявил, что решил развестись, когда его бывшая жена в разгар очередной ссоры абсолютно искренне заявила, что ненавидит его. Еще один собеседник издания рассказал, что у него момент осознания наступил, когда из-за гриппа он переехал в гостевую спальню, а выздоровев, не захотел возвращаться в постель к супруге.

Материалы по теме:
«Терпи, не визжи! Ножки раздвигать приятно было?» Беседы со священниками, угрозы и унижения: как проводят аборты по ОМС в России
«Терпи, не визжи! Ножки раздвигать приятно было?»Беседы со священниками, угрозы и унижения: как проводят аборты по ОМС в России
6 марта 2021
«Возили по церквям и психотерапевтам» История гея о жизни в России, неудачном браке с женщиной и любимых детях
«Возили по церквям и психотерапевтам»История гея о жизни в России, неудачном браке с женщиной и любимых детях
7 июля 2021

Многие также вспомнили, что перед разводом вдруг поняли, что годами не чувствовали радость от времени, проведенного с женой. Некоторые пары постоянно ругались, другие, наоборот, избегали конфликтов и старались вообще не контактировать.

В то же время мужчина по имени Билли утверждает, что причиной развода стала покупка нового дома. По его словам, ради жены он купил дом, который ненавидел. Ему не нравилось его расположение, планировка, вид из окна. Тем не менее мужчина сделал в нем ремонт, а затем развелся.

Ранее мужчины перечислили черты характера женщин, которые считают тревожными звонками последующих проблем. Многие заявили, что их настораживает, когда женщина со всеми конфликтует и не может найти общий язык.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали об опыте уничтожения похожих на Tomahawk ракет

    Российская пловчиха-чемпионка рассказала об удививших ее в Южной Корее вещах

    Армия России нанесла массированный удар по Сумской области

    В России рассказали о проблеме ВСУ в Купянске

    Ведущий выдал туалетный секрет гостя шоу и рассмешил коллегу

    Трубу пылесоса достали из россиянина

    Полицейский и маникюрщица не пережили вечеринки в честь дня рождения маленькой дочери

    Роналду высказался о завершении карьеры

    Генпрокурор США вступила в ожесточенный спор с демократами в Сенате из-за Трампа

    Россиян предупредили о подорожании популярного вида алкоголя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости