Мужчины вспомнили заставившие их подать на развод моменты

Мужчины вспомнили моменты, после которых осознали, что отношения закончены и нужно разводиться. Их истории опубликовало издание HuffPost.

Один мужчина рассказал, что очень долго не понимал, что его семейная жизнь закончилась. По его словам, он ничего не заподозрил, когда его жена решила спать отдельно, стала отстраненной и отказалась ехать в отпуск с ним и сыном. Даже когда она уезжала со всеми вещами и ребенком из общего дома, он полагал, что скоро все наладится. Лишь когда сын сказал, что иногда ночует у нового маминого друга, мужчина наконец догадался о происходящем. «Никогда не думал, что ответ ребенка может перевернуть всю жизнь. Я думал, что умру на месте», — вспоминает он.

Другой мужчина заявил, что решил развестись, когда его бывшая жена в разгар очередной ссоры абсолютно искренне заявила, что ненавидит его. Еще один собеседник издания рассказал, что у него момент осознания наступил, когда из-за гриппа он переехал в гостевую спальню, а выздоровев, не захотел возвращаться в постель к супруге.

Многие также вспомнили, что перед разводом вдруг поняли, что годами не чувствовали радость от времени, проведенного с женой. Некоторые пары постоянно ругались, другие, наоборот, избегали конфликтов и старались вообще не контактировать.

В то же время мужчина по имени Билли утверждает, что причиной развода стала покупка нового дома. По его словам, ради жены он купил дом, который ненавидел. Ему не нравилось его расположение, планировка, вид из окна. Тем не менее мужчина сделал в нем ремонт, а затем развелся.

