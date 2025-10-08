Мир
19:12, 8 октября 2025Мир

На Западе выдвинули гипотезу о третьей мировой войне

Профессор Малинен: Кто-то отдал приказ подтолкнуть мир к третьей мировой войне
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Кто-то отдал приказ подтолкнуть мир к третьей мировой войне. Такое мнение на странице в социальной сети X опубликовал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Я считаю вероятным, что был отдан приказ подтолкнуть мир к третьей мировой войне и ядерному холокосту», — написал он.

По словам эксперта, очень сложно объяснить все происходящее с помощью какой-либо другой гипотезы.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп встретит третью мировую войну в секретном подземном городе в Колорадо. Уточняется, что город-бункер Шайенн-Маунтин расположен на глубине около 600 метров и состоит из сети тоннелей и помещений.

