18:00, 4 октября 2025

У Трампа нашли подземный город на случай третьей мировой войны

The Sun: Трамп встретит третью мировую в секретном городе под скалами в Колорадо
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Wilking / Reuters

Президент США Дональд Трамп встретит третью мировую войну в секретном подземном городе в Колорадо. Об этом сообщает The Sun.

«Трамп открыл двери своего подземного бункера на случай ядерной войны, показав подземный город, построенный для его защиты», — говорится в материале.

Как отмечает издание, подземный город Шайенн-Маунтин расположен на глубине около 600 метров под гранитными скалами в Колорадо. Он состоит из сети тоннелей и помещений.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине больше не грозит третьей мировой войной. По его словам, украинский кризис мог перерасти в третью мировую, но теперь мир не окажется в этой ситуации.

