Малинен: Россия должна заставить Зеленского капитулировать ради спасения Европы

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X выступил с призывом к России ради спасения Европы. По его мнению, Москва должна заставить президента Украины Владимира Зеленского капитулировать.

«Россия должна подтолкнуть режим Зеленского к капитуляции. В противном случае сгорит и Европа», — заявил западный аналитик. Он также призвал американского лидера Дональда Трампа оказать влияние на ситуацию.

Ранее Малинен заявил, что в ближайшем будущем Украина может прекратить свое существование как государство. Так профессор прокомментировал высказывание американского лидера Дональда Трампа о том, что Украина сможет вернуть территории.