Начальника полицейского отдела задержали в российском регионе

В ХМАО задержали начальника ОМВД за взятку

В Югре задержали начальника ОМВД одного из районов Ханты-Мансийского автономного округа за коррупцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным ведомства, против подозреваемого уже возбуждено дело. Предварительно, полицейский получил взятку. Другие подробности пока не уточняются.

Ранее сотрудники ФСБ и Следственного комитета России задержали бывшего замначальника Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску подполковника полиции Олега Жиляева по подозрению в превышении полномочий и получении взятки.