09:49, 8 октября 2025Экономика

Названа допустимая периодичность повышения цен на аренду жилья

Депутат Колунов: Плату за аренду жилья нельзя повышать чаще раза в год
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Плату за аренду жилья в России нельзя повышать чаще одного раза в год. Допустимую периодичность увеличения цен назвал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, пишет ТАСС.

Парламентарий пояснил, что арендаторы защищены законом — статьей 614 Гражданского кодекса РФ. «Согласно ей, арендная плата может увеличиваться не чаще одного раза в год, если в договоре не указано иное», — пояснил Колунов.

Депутат добавил, что суд примет сторону квартиранта, если хозяин жилья решит в одностороннем порядке повысить арендную ставку. Однако если жильцы заселились без заключения договора, то они могут принять рост стоимости, попытаться договориться или переехать, уточнил депутат.

Ранее россиянам назвали запрещенные действия при сдаче квартиры в аренду. Так, владелец жилья не может самовольно выселить недобросовестных квартирантов, которые не оплачивают проживание и коммунальные услуги.

    Все новости