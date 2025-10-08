Силовые структуры
14:19, 8 октября 2025Силовые структуры

Названо использованное для расправы над российским архитектором оружие

Shot: Убийца дважды выстрелил в архитектора Супоницкого из автомата АКС-74
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В архитектора Александра Супоницкого стреляли из автомата АКС-74 в доме на Кременчугской улице в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным канала, стрелок выпустил две пули в голову жертве около лифта на третьем этаже. Ранение оказалось летальным.

АКС-74 является складным вариантом автомата АК74.

Расправа над архитектором произошла утром 8 октября, когда мужчина повел десятилетнюю дочь в школу. Стрелок подкараулил его, поставил на колени и открыл огонь. Девочка не пострадала.

После случившегося мужчина спустился в арендованную квартиру этажом ниже и совершил суицид. По предварительным данным, это Константин Козырев — с ним у Супоницкого якобы был давний конфликт из-за бизнеса.

