Названо использованное для расправы над российским архитектором оружие

Shot: Убийца дважды выстрелил в архитектора Супоницкого из автомата АКС-74

В архитектора Александра Супоницкого стреляли из автомата АКС-74 в доме на Кременчугской улице в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным канала, стрелок выпустил две пули в голову жертве около лифта на третьем этаже. Ранение оказалось летальным.

АКС-74 является складным вариантом автомата АК74.

Расправа над архитектором произошла утром 8 октября, когда мужчина повел десятилетнюю дочь в школу. Стрелок подкараулил его, поставил на колени и открыл огонь. Девочка не пострадала.

После случившегося мужчина спустился в арендованную квартиру этажом ниже и совершил суицид. По предварительным данным, это Константин Козырев — с ним у Супоницкого якобы был давний конфликт из-за бизнеса.

