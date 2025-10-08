Немецких депутатов осудили за празднование дня рождения Путина

Троих немецких депутатов от АдГ осудили за празднование дня рождения Путина

Трое немецких депутатов от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) отпраздновали день рождения президента России Владимира Путина в посольстве РФ в Берлине. Об этом сообщает издание MDR.

Речь идет о депутатах земельного парламента Саксонии-Анхальт Томасе Тильшнайдере, Флориане Шредере и Франке Отто Лизуреке. Мероприятие организовало издание Compact, чей главный редактор Юрген Эльзессер называл Путина «патриотом» и «защитником Запада».

Представители других немецких партий осудили депутатов. В частности, представитель Христианско-демократического союза (ХДС) обвинил АдГ в потере связи с принципами демократии, а социал-демократ Андреас Зильберсак призвал партию определиться со своими политическими симпатиями.

Ранее АдГ исключила депутата Роберта Риша за участие в конференции международной лиги антиглобалистов в Санкт-Петербурге. В гамбургском отделении пояснили, что мероприятие носило «антидемократический характер» и было «несовместимо с ценностями АдГ».