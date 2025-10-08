Мир
22:26, 8 октября 2025Мир

Немецких депутатов осудили за празднование дня рождения Путина

Троих немецких депутатов от АдГ осудили за празднование дня рождения Путина
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Трое немецких депутатов от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) отпраздновали день рождения президента России Владимира Путина в посольстве РФ в Берлине. Об этом сообщает издание MDR.

Речь идет о депутатах земельного парламента Саксонии-Анхальт Томасе Тильшнайдере, Флориане Шредере и Франке Отто Лизуреке. Мероприятие организовало издание Compact, чей главный редактор Юрген Эльзессер называл Путина «патриотом» и «защитником Запада».

Представители других немецких партий осудили депутатов. В частности, представитель Христианско-демократического союза (ХДС) обвинил АдГ в потере связи с принципами демократии, а социал-демократ Андреас Зильберсак призвал партию определиться со своими политическими симпатиями.

Ранее АдГ исключила депутата Роберта Риша за участие в конференции международной лиги антиглобалистов в Санкт-Петербурге. В гамбургском отделении пояснили, что мероприятие носило «антидемократический характер» и было «несовместимо с ценностями АдГ».

