Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ — регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:30 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ — регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ — регулярный чемпионат
15:12, 8 октября 2025Спорт

Норвежская лыжница-чемпионка выступила категорически против возвращения россиян

Норвежская лыжница Венг выступила категорически против возвращения россиян
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ulf Palm / TT News Agency / Reuters

Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам из Норвегии Тириль Венг раскрыла отношение к возможному возвращению россиян на международные турниры. Об этом сообщает ABC Nyheter.

Спортсменка выступила категорически против такого развития событий. «Было бы странно, если бы в FIS сейчас передумали», — заявила Венг, отметив, что боевые действия на Украине продолжаются.

Ранее телекомментатор Дмитрий Губерниев раскрыл опасные последствия отстранения российских лыжников от международных соревнований для их соперников из Норвегии. По мнению журналиста, у многих норвежцев может появиться желание завершить карьеру из-за отсутствия конкуренции.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). После этого действие запрета неоднократно продлевалось.


    
    Все новости