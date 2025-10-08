Норвежская лыжница-чемпионка выступила категорически против возвращения россиян

Норвежская лыжница Венг выступила категорически против возвращения россиян

Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам из Норвегии Тириль Венг раскрыла отношение к возможному возвращению россиян на международные турниры. Об этом сообщает ABC Nyheter.

Спортсменка выступила категорически против такого развития событий. «Было бы странно, если бы в FIS сейчас передумали», — заявила Венг, отметив, что боевые действия на Украине продолжаются.

Ранее телекомментатор Дмитрий Губерниев раскрыл опасные последствия отстранения российских лыжников от международных соревнований для их соперников из Норвегии. По мнению журналиста, у многих норвежцев может появиться желание завершить карьеру из-за отсутствия конкуренции.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). После этого действие запрета неоднократно продлевалось.