17:26, 8 октября 2025

Новость о концерте Канье Уэста в Москве оказалась фейком

Андрей Шеньшаков

Фото: Randall Hill / Reuters

Американский рэпер Канье Уэст вряд ли приедет с концертом в Россию в этом году. Об этом сообщил Telegram-канал Super со ссылкой на полученный документ.

По информации издания, присланный в редакции многих СМИ сегодня контракт Канье с промоутерами может оказаться фотошопом. Дело в том, что многие данные, указанные в документе, не соответствуют действительности. Например, упомянутый организатор выступления попросту не существует. Кроме того, там указано старое имя рэпера, тогда как все последние официальные документы он подписывает «Йе».

Ранее сообщалось, что Канье Уэст может дать сольный концерт на столичном стадионе «Лужники» 8 декабря. СМИ даже называли его гонорар за выступление.

