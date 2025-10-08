Забота о себе
10:31, 8 октября 2025Забота о себе

Опровергнут популярный миф о влиянии холода на здоровье

Гинеколог Илюхина: Цистит не развивается из-за переохлаждения
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Emily frost / Shutterstock / Fotodom  

Гинеколог Татьяна Илюхина заявила, что холод сам по себе не повышает риск развития цистита. Этот популярный миф она опровергла в своем Telegram-канале.

Как пояснила Илюхина, переохлаждение не влияет на здоровье мочеполовой системы, так как цистит имеет инфекционную природу. Заболевание развивается в том случае, если патогены попадают в мочевой пузырь или половые органы и начинают активно там размножаться.

Однако, по словам врача, косвенная связь между холодом и циститом все же существует. «При переохлаждении нарушается местное кровообращение и снижается активность иммунной защиты слизистых. Бактерии, которые раньше находились в спячке, получают благоприятные условия, поэтому болезнь проявляется», — написала врач.

Кроме того, если имеются хронические воспалительные заболевания малого таза, то переохлаждение может спровоцировать их обострение, заключила Илюхина.

Ранее гинеколог Анна Марченко призвала женщин после отпуска обратиться к врачу. Она пояснила, что резкая смена климата повышает риск возникновения молочницы.

