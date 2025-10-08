МВФ раскрыл последствия роста глобального госдолга

Глава МФВ Георгиева: К 2029 году глобальный госдолг превысит 100 % мирового ВВП

Если мировые правительства не прекратят стремительно наращивать долги, то к 2029 году глобальный госдолг превысит 100 процентов мирового ВВП. Об этом предупредила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает «Интерфакс».

В ходе выступления в преддверии ежегодного заседания МВФ и Всемирного банка она указала, что повышение долга приводит к росту платежей, давит на стоимость заимствований, что ограничивает расходы и снижает способность правительств смягчать потрясения.