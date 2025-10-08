Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:35, 8 октября 2025Экономика

МВФ раскрыл последствия роста глобального госдолга

Глава МФВ Георгиева: К 2029 году глобальный госдолг превысит 100 % мирового ВВП
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Если мировые правительства не прекратят стремительно наращивать долги, то к 2029 году глобальный госдолг превысит 100 процентов мирового ВВП. Об этом предупредила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает «Интерфакс».

В ходе выступления в преддверии ежегодного заседания МВФ и Всемирного банка она указала, что повышение долга приводит к росту платежей, давит на стоимость заимствований, что ограничивает расходы и снижает способность правительств смягчать потрясения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россию предупредили о скорой потере еще одного газового рынка

    Венгрия осудила попытки оправдать подозреваемого во взрыве «Северного потока» украинца

    Путин прибыл в постсоветскую страну

    Вскрылись подробности отношений стрелка и ставшего его жертвой российского архитектора

    Создатель iPhone извинился перед его пользователями

    МВФ раскрыл последствия роста глобального госдолга

    Сильно потолстевшая девушка приняла симптомы опухоли мозга за счастье в личной жизни

    Артемий Лебедев раскритиковал ставшего донором спермы Дурова

    В России разъяснили смысл расторжения соглашения с США об утилизации плутония

    Экс-маршал авиации не выжил на борту пассажирского самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости