16:08, 8 октября 2025Культура

Отец певца Шарлота прокомментировал эмоциональные выкрики сына про цирк в суде

Отец Шарлота назвал резкую реакцию сына на решение суда характерной для певца
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Отец певца Эдуарда Шарлота Валерий прокомментировал новости о том, что его сына удалили с заседания в Самарском областном суде после выкриков о цирке. Его цитирует Super.ru.

Мужчина отметил, что данный поступок — в духе сына, и добавил, что «именно из-за таких психов он там и находится». По мнению отца Шарлота, иногда исполнитель реагирует на такие вещи, к которым другие люди отнеслись бы равнодушно.

«Видимо, он не понял, что это решение не будет обжаловано ни при каких обстоятельствах, ведь ему даже не дали дождаться решения апелляционного суда и находиться при этом в колонии-поселении, его тут же перевели в СИЗО», — сказал Валерий.

Ранее осужденный певец участвовал посредством видео-конференц-связи в рассмотрении своей жалобы о переводе из колонии-поселения в колонию общего режима. Когда ему отказали в отводе адвоката, он эмоционально выкрикнул: «Я не признаю этот суд, я хочу отсюда уйти! Я не признаю этот цирк!»

