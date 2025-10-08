Из жизни
11:40, 8 октября 2025Из жизни

71-летняя туристка вышла из отеля и пропала возле озера с крокодилами-людоедами

Британская туристка пропала в ЮАР после прогулки возле озера с крокодилами
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Британская туристка пропала без вести во время прогулки в ЮАР. Об этом сообщает Mirror US.

71-летняя пенсионерка Элейн МакСорли и ее 81-летний муж Леон отправились в путешествие в ЮАР. Они остановились в городе Мкузе, провинция Квазулу. В конце сентября пара вышла из отеля Ghost Mountain Inn, чтобы прогуляться и посмотреть на местную природу.

Вскоре Леон захотел вернуться в номер из-за жары, и Элейн решила продолжить прогулку в одиночку. Предположительно, она дошла до озера, где обитают крокодилы-людоеды, и продолжила бродить там, несмотря на предупреждающие знаки. Ее муж забил тревогу, когда она не вернулась в отель. Около половины шестого вечера он сообщил полиции, что его жена пропала.

Поисковые группы с собаками и вертолетами неделю прочесывали местность, но не нашли никаких следов пропавшей. Представитель отеля предположил, что «нападение крокодила могло бы объяснить исчезновение», хотя полиция не исключает и криминальный след. Супруг пенсионерки уже покинул страну, и его местоположение неизвестно, что осложнило расследование.

«Мы искали днем и ночью, но никаких ее признаков нет. Словно она испарилась. Собаки тоже не обнаружили следов», — сказал подполковник Пол Магваза, который принимает участие в расследовании. Специалисты отмечают, что нильские крокодилы, обитающие в этих водоемах, развивают скорость до 40 километров в час, в Африке фиксируется около тысячи смертельных нападений в год с их участием.

Ранее в малайзийском штате Саравак в брюхе крокодила нашли человеческие останки. Специалисты предполагают, что останки принадлежат 21-летнему Джеффри Мейсингу Вину, пропавшему 27 сентября. Крокодил напал на него, когда он вместе с братом купался в притоке реки.

    Все новости