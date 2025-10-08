Ценности
Самую красивую девушку России заподозрили в пластике лица

Хирург Галиченко заподозрила «Мисс Россию» Анастасию Вензу в пластике лица
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Модель Анастасию Вензу, ставшую обладательницей титула «Мисс Россия», заподозрили в пластике лица. Комментарии врачей приводит Aif.

Пластический хирург Кристина Галиченко считает, что 22-летняя самая красивая девушка России точно прибегла к вмешательствам. «Видим четкий контур лица. Могу предположить, что победительница делала инъекционную контурную пластику лица. Возможно, такие пухлые губы были приобретены с помощью косметолога», — отметила она.

По словам медика, Венза также могла делать инъекции ботокса в лобную часть. «Лицо наполнено влагой, кожа упругая и сияющая. Это свидетельствует о процедурах биоревилитазации и плазмотерапии», — подчеркнула собеседница издания.

Пластический хирург Филипп Выступец согласился с мнением коллеги и заявил, что манекенщица делала ринопластику, верхнюю блефаропластику, эндоскопическую подтяжку лба и бровей.

Анастасия Венза из Подмосковья победила в конкурсе красоты «Мисс Россия» 4 октября. Другие участницы считают, что корона досталась ей незаслуженно.

.
