12:46, 8 октября 2025

Спецпосланник и зять Трампа оказались запертыми в Египте

Axios: Уиткофф будет отпущен из Египта только после соглашения Израиля и ХАМАС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Al Drago / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер будут отпущены из Египта только после достижения соглашения между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, официальные лица США выразили «осторожный оптимизм» по поводу шансов на достижение сделки в ближайшие несколько дней. Кроме того, они сообщили, что Кушнер и Уиткофф «не покинут Египет без соглашения об освобождении заложников и прекращении войны».

«Военное давление [Израиля] имело решающее значение для того, чтобы сделать ХАМАС более прагматичным. Но теперь Биби (премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяхуприм. «Ленты.ру») должен понять, что пришло время для сделки», — заявил неназванный высокопоставленный чиновник.

Ранее Нетаньяху назвал условие для разоружения ХАМАС. По мнению израильского премьера, страна «находится на пороге очень большого достижения», однако «это еще не финал».

