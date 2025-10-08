Бывший СССР
Политолог оценил вероятность замены Зеленского Арестовичем

Политолог Топорнин: Шансы Арестовича стать президентом Украины почти равны нулю
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: President of Ukraine / Wikipedia

На сегодня у бывшего советника офиса украинского лидера Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) никаких оснований стать следующим президентом Украины нет, для этого ему надо быть встроенным в политическую систему страны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Николай Топорнин.

Ранее блогер Юрий Подоляка в интервью «Царьграду» предположил, что США готовят замену президенту Украины Владимиру Зеленскому из бывшего советника офиса украинского лидера Алексея Арестовича. При этом эксперт отметил, что для российских властей рассуждения Арестовича являются пустым звуком.

Политолог считает, что Арестовичу для того, чтобы стать кандидатом в президенты Украины необходимо быть в стране, фигурировать в ее жизни и политической системе, а не жить в Лондоне, являясь беженцем. Топорнин отметил, что у политика нет своей команды, финансовой и широкой социальной поддержки, несмотря на то, что он выступает с критикой действующего президента Зеленского.

«То есть в том состоянии, в котором сейчас находится Аристович, его шансы равны практически нулю. На Украине он не пользуется авторитетом среди людей. Ему присвоили статус беженца, но не в пользу, так как страна находится в сложной ситуации, обороняется, а он сбежал. Хотя подоплека его выезда была несколько иная, но для простых людей он считается беглецом», — считает политолог.

Топорнин добавил, что стать президентом при одной лишь поддержке США у политика тоже не получится. По его словам, Трамп не будет рекомендовать на пост президента человека, которого лично не знает, тем более он пока не подвергал сомнению полномочия Зеленского.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова Арестовича о том, что в 2022 году планировалась встреча между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, Москве об этом ничего не известно.

