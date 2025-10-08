Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:02, 8 октября 2025Мир

Поведение Запада вызвало гнев бойцов ВСУ

Меркурис заявил о ярости ВСУ из-за попыток Запада скрыть их реальное положение
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) возмущены тем, что на Западе пытаются скрыть правду о плачевном положении украинских войск на фронте. Об этом сообщил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube.

«Украина, очевидно, испытывает нехватку людских ресурсов. В западных СМИ сейчас предпринимаются попытки оспорить это, что вызывает гнев украинских командиров и украинских солдат», — высказался он.

Как указал Меркурис, серьезной проблемой стало то, что Запад никогда не был в состоянии поставлять украинцам оружие и боеприпасы в тех объемах, в которых они хотели.

Ранее сообщалось, что Генеральный штаб ВСУ признал потерю обширных территорий, изменив название оперативных направлений фронта. Так, северское направление было переименовано в славянское, торецкое — в константиновское, новопавловское — в александровское.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подсчитано количество Tomahawk у США. Сколько ракет смогут задействовать ВСУ по критическим целям в России?

    Поведение Запада вызвало гнев бойцов ВСУ

    Трамп назвал мир на Ближнем Востоке «очень близким»

    СК назвал основную версию убийства Супоницкого

    В Австралии застрелили бывшего бойца UFC Сумана Мохтаряна

    В Московском зоопарке умер тапир-долгожитель

    Экс-премьер Украины заметил тревожный сигнал Зеленского после слов о Лукашенко

    Немецких депутатов осудили за празднование дня рождения Путина

    Военный аналитик назвал возможный ответ России на атаку ракетами Tomahawk

    «Огненный ад» после атаки на украинскую нефтебазу попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости