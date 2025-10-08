Меркурис заявил о ярости ВСУ из-за попыток Запада скрыть их реальное положение

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) возмущены тем, что на Западе пытаются скрыть правду о плачевном положении украинских войск на фронте. Об этом сообщил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube.

«Украина, очевидно, испытывает нехватку людских ресурсов. В западных СМИ сейчас предпринимаются попытки оспорить это, что вызывает гнев украинских командиров и украинских солдат», — высказался он.

Как указал Меркурис, серьезной проблемой стало то, что Запад никогда не был в состоянии поставлять украинцам оружие и боеприпасы в тех объемах, в которых они хотели.

Ранее сообщалось, что Генеральный штаб ВСУ признал потерю обширных территорий, изменив название оперативных направлений фронта. Так, северское направление было переименовано в славянское, торецкое — в константиновское, новопавловское — в александровское.