Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:23, 8 октября 2025Силовые структуры

Появились подробности о криминальном прошлом стрелявшего в российского архитектора

Убийца архитектора Супоницкого обвинялся в отмывании денег по госконтракту
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Стрелявший в архитектора Александра Супоницкого на Кременчугской улице в Санкт-Петербурге Константин Козырев был фигурантом дела об отмывании денег при строительстве домов по госконтракту. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По его данным, в течение долгого времени мужчина находился под домашним арестом, но несколько месяцев назад уголовное дело было прекращено. Речь идет о ситуации, произошедшей в 2010-2011 годах. Тогда он являлся вице-президентом по экономике и финансам компании «Петротрест». В это время компания заключила госконтракты с ФСБ России на постройку домов в Санкт-Петербурге, Мурманске и Сортавале. В итоге все сроки были сорваны, а дома так и не были построены. В результате сотрудники ведомства обратились в суд.

По информации Bazы, компания «Петротрест» получила аванс в размере более 360 миллионов рублей, но работы провела только на 42 миллиона. Тогда в отношении Козырева было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в неуплате налогов на 22 миллиона рублей, однако в 2017 году он был оправдан. Затем истец обжаловал это решение, и в результате нового расследования было установлено, что одна из дочерних компаний «Петротреста» заключала фиктивные контракты на выполнение работы с компаниями-однодневками, которых находил через третьих лиц Козырев. Следователи установили, что на счеты этих фирм он перевел более 233 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что, по одной из версий, между Козыревым и Супоницким был давний конфликт в бизнесе. Недавно Козырев снял квартиру рядом с оппонентом на втором этаже жилого комплекса «Царская столица» и поселился в ней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Найдется, чем уничтожить их». В России заговорили о применении самого страшного оружия в случае передачи ВСУ Tomahawk

    Ударные «Герани» получили умную боеголовку

    Врач назвала четыре лучших продукта для завершения каждого приема пищи

    Насильник с ножом напал на москвичку

    В российской элитной гимназии учительницы сдавили руку шестикласснице за одно действие

    Биржевые цены на бензин и дизтопливо рекордно выросли

    Во Франции отказались поддержать любой новый кабмин

    В России назвали главную проблему мирного разрешения конфликта на Украине

    Microsoft исправила старую ошибку Windows

    Норвежская лыжница-чемпионка выступила категорически против возвращения россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости