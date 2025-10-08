Появились подробности о последствиях ракетного удара в российском регионе

Здание ФОКа и две многоэтажки пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области

В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенному пункту Маслова Пристань в Белгородской области пострадало несколько зданий — в их числе спортивный комплекс и две многоэтажки. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По данным губернатора, здание социального объекта оказалось частично разрушено. Кроме того, в двух многоквартирных домах повреждены кровли, окна, балконы и фасады. Осколками также посекло пять автомобилей.

«В ближайшее время эксперты начнут оценку разрушений и определят дальнейший ход работ: подлежит ли дом восстановлению или нет», — написал Гладков.

Об ударе ВСУ по региону стало известно утром в среду, 8 октября. По последним данным, ранены девять человек, еще троих спасти не удалось. Кадры масштабных разрушений в результате ракетного удара ранее были опубликованы в сети.