Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по российскому региону резко возросло

Белгородский губернатор Гладков: 9 человек пострадали при ракетном ударе ВСУ

Число пострадавших при ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Маслова Пристань в Белгородской области резко возросло — ранены девять человек. Об этом глава российского региона Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале.

До этого губернатор сообщал об одном пострадавшем и трех погибших в результате ракетного удара по Белгородской области.

«Девять мирных жительниц получили ранения: четыре женщины получили множественные осколочные ранения, еще у пятерых предварительно диагностированы баротравмы», — сообщил Гладков.

По его словам, пострадавших доставляют в медицинские учреждения Белгорода. Одной из раненых оказали первую помощь, госпитализация ей не потребовалась. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Маслова Пристань попала под удар ВСУ утром в среду, 8 октября. Жертвами атаки стали три человека. В результате был разрушен спорткомплекс, под его завалами могут находиться люди. Также повреждения получил многоквартирный дом.