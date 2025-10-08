Многоквартирный дом в российском регионе получил повреждения из-за ракетного удара ВСУ

В Малой Пристани Белгородской области под удар ВСУ попал многоквартирный дом

Жилой многоквартирный дом получил повреждения в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Маслова Пристань в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «БелПлюс».

Он опубликовал кадры, подтверждающие повреждение четырехэтажного дома. На них видно, что часть балконных перекрытий обрушилась, также там повреждены окна.

«Данные подтверждены Информационным центром Оперативного штаба», — говорится в публикации.

Маслова Пристань попала под удар ВСУ утром в среду, 8 октября. Жертвами атаки стали три человека, еще один пострадал. В результате был разрушен спорткомплекс, под его завалами могут находиться люди.