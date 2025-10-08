Появились кадры разрушенного ракетным ударом ВСУ российского спорткомплекса

Гладков опубликовал фото разрушений после удара ВСУ по поселку Маслова Пристань

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал фото разрушений после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Маслова Пристань. Снимки глава приграничного региона опубликовал в Telegram.

Судя по кадрам, серьезные повреждения получил физкультурно-оздоровительный комплекс «Пристань спорта». У здания обрушены стены и крыша.

По словам Гладкова, под завалами могут находиться люди. Их число не приводится.

ВСУ нанесли ракетный по Масловой Пристани утром 8 октября. На данный момент известно о троих жертвах и одном раненом. На месте работают сотрудники МЧС и бойцы самообороны, которые разбирают завалы.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 8 октября средства ПВО сбили 53 украинских беспилотника над 9 регионами. 28 из них уничтожены в Белгородской области.

