Россия
10:12, 8 октября 2025Россия

Появились кадры разрушенного ракетным ударом ВСУ российского спорткомплекса

Гладков опубликовал фото разрушений после удара ВСУ по поселку Маслова Пристань
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал фото разрушений после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Маслова Пристань. Снимки глава приграничного региона опубликовал в Telegram.

Судя по кадрам, серьезные повреждения получил физкультурно-оздоровительный комплекс «Пристань спорта». У здания обрушены стены и крыша.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

По словам Гладкова, под завалами могут находиться люди. Их число не приводится.

ВСУ нанесли ракетный по Масловой Пристани утром 8 октября. На данный момент известно о троих жертвах и одном раненом. На месте работают сотрудники МЧС и бойцы самообороны, которые разбирают завалы.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 8 октября средства ПВО сбили 53 украинских беспилотника над 9 регионами. 28 из них уничтожены в Белгородской области.

