Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:23, 8 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали позором удар ВСУ по мирным жителям под Белгородом

Депутат Колесник назвал позором удар ВСУ по мирным жителям под Белгородом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают заниматься террористической деятельностью, нанося удары по мирным жителям, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он прокомментировал атаку противника по поселку Маслова Пристань в Белгородской области.

Ранее губернатор региона сообщил, что жертвами ракетного удара ВСУ по зданию социального объекта стали три человека.

«Только вчера наш президент собирал военных, четко разобрали ситуацию: наши войска наступают по всему фронту, выдавливают противника, ничего не могут ВСУ противопоставить, поэтому продолжают свою террористическую деятельность — бьют по мирному населению. Не знаю, с какими целями они это делают, потому что нет большего позора для военного человека, чем наносить удары по мирному населению. Еще более жесткий удар получат в ответ», — поделился депутат.

Утром в среду, 8 октября, также сообщалось о ракетной атаке ВСУ на Белгород. Военкор Евгений Поддубный рассказывал о работе расчетов ПВО в городе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Карты Visa и Mastercard выводят из оборота в России. Что делать их владельцам?

    В регионе на Урале ввели особый режим из-за угрозы атаки БПЛА и разработали инструктаж

    Россиянам назвали допустимое количество десертов в день

    Канадский наемник заработал миллионы на войне против России

    На Украине разозлились на слова Меркель о Польше и Прибалтике

    Место расправы над российским архитектором попало на видео

    Военблогер показал найденное в зоне СВО «чудовище»

    Соперник Лукашенко пообещал выучить английский язык ради белорусов

    В России назвали позором удар ВСУ по мирным жителям под Белгородом

    Военный эксперт высказался о сроке завершения СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости