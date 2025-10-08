В России назвали позором удар ВСУ по мирным жителям под Белгородом

Депутат Колесник назвал позором удар ВСУ по мирным жителям под Белгородом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают заниматься террористической деятельностью, нанося удары по мирным жителям, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он прокомментировал атаку противника по поселку Маслова Пристань в Белгородской области.

Ранее губернатор региона сообщил, что жертвами ракетного удара ВСУ по зданию социального объекта стали три человека.

«Только вчера наш президент собирал военных, четко разобрали ситуацию: наши войска наступают по всему фронту, выдавливают противника, ничего не могут ВСУ противопоставить, поэтому продолжают свою террористическую деятельность — бьют по мирному населению. Не знаю, с какими целями они это делают, потому что нет большего позора для военного человека, чем наносить удары по мирному населению. Еще более жесткий удар получат в ответ», — поделился депутат.

Утром в среду, 8 октября, также сообщалось о ракетной атаке ВСУ на Белгород. Военкор Евгений Поддубный рассказывал о работе расчетов ПВО в городе.

