Предприятия уральского региона России эвакуировали из-за угрозы атаки ВСУ

В Свердловской области из-за угрозы атаки ВСУ эвакуировали ряд предприятий

Ряд предприятий Свердловской области эвакуировали из-за угрозы атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила антитеррористическая комиссия региона в своем Telegram-канале «Антитеррор Урал».

По его данным, на предприятиях ввели упреждающий режим реагирования. Каждым из них предусмотрен собственный режим действий на случай таких ситуаций.

Кроме того, в регионе ограничена работа мобильного интернета. Государственные учреждения Свердловской области работают штатно.

Ранее дроны ВСУ впервые долетели до расположенной за Уралом Тюмени. 6 октября средства противовоздушной обороны сбили дроны на территории нефтеперерабатывающего предприятия в микрорайоне Антипино. Летательные аппараты преодолели порядка 2000 километров. Предположительно, им это удалось благодаря сокращению расстояния до линии боевого соприкосновения и снижению веса боевой части ради установки дополнительного топливного бака.