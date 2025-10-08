Россия
10:51, 8 октября 2025

Предприятия уральского региона России эвакуировали из-за угрозы атаки ВСУ

В Свердловской области из-за угрозы атаки ВСУ эвакуировали ряд предприятий
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ряд предприятий Свердловской области эвакуировали из-за угрозы атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила антитеррористическая комиссия региона в своем Telegram-канале «Антитеррор Урал».

По его данным, на предприятиях ввели упреждающий режим реагирования. Каждым из них предусмотрен собственный режим действий на случай таких ситуаций.

Кроме того, в регионе ограничена работа мобильного интернета. Государственные учреждения Свердловской области работают штатно.

Ранее дроны ВСУ впервые долетели до расположенной за Уралом Тюмени. 6 октября средства противовоздушной обороны сбили дроны на территории нефтеперерабатывающего предприятия в микрорайоне Антипино. Летательные аппараты преодолели порядка 2000 километров. Предположительно, им это удалось благодаря сокращению расстояния до линии боевого соприкосновения и снижению веса боевой части ради установки дополнительного топливного бака.

