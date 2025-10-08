Мир
Предсказано будущее российско-американских переговоров по Украине

Политолог Дудаков: Противоречия мешают России и США продолжить диалог по Украине
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Jeenah Moon / Reuters

Не стоит ожидать в ближайшее время продолжения переговорного процесса между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине, так как между странами существует большое число противоречий по данному вопросу, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Этих противоречий довольно много. Пока что мы не видим какого-то сближения с американской стороны к нашим позициям, и это говорит о том, что, наверное, в ближайшее время все-таки ожидать активизации переговорного процесса с американцами не стоит. Хотя в среднесрочной перспективе американцам придется согласиться со всеми нашими требованиями», — сказал Дудаков.

Одна из конфликтных тем для переговорного процесса между Россией и США, по его мнению, — тема демилитаризации Украины, потому что это касается стратегической безопасности России.

«Я бы отметил тот факт, что американцы довольно прохладно пока что относятся к идее о том, что России необходима не заморозка конфликта по нынешней линии фронта, а выход к конституционным границам мирным дипломатическим путем», — добавил политолог.

Все это тормозит переговорный процесс с США, подчеркнул Дудаков.

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов сообщал о том, что США не могут согласиться с демилитаризацией Украины, которой требует Россия. По словам политолога, демилитаризация означала бы сокращение Вооруженных сил Украины, а также запрет украинско-американского военного сотрудничества. Для США это условие неприемлемо, хотя уже сейчас они готовы отказаться от принятия Украины в НАТО, отмечал эксперт.

