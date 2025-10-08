Силовые структуры
07:46, 8 октября 2025Силовые структуры

Приносивший быка в жертву российский преподаватель пойдет под суд

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Global Look Press

В Магадане осудят бывшего преподавателя, приносившего быка в жертву. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в январе появились кадры с задержанием оккультистов. На них преподаватель техникума за зачет предложил студентам принять участие в жертвоприношении быка. Прибывшие на место сотрудники полиции не дали закончить начатое.

В ходе осмотра места проведения ритуала были обнаружены две комнаты для выращивания конопли. Также при обыске у мужчины нашли огнестрельное оружие. По данным следствия, быка он приобрел на вырученные с продажи наркотиков деньги.

Уголовное дело о продаже наркотиков направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в российскую колонию передали «запрещенку» в болгарском перце.

    Все новости