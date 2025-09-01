Силовые структуры
В российскую колонию передали запрещенку в болгарском перце

В Ставропольском крае суд приговорил мужчину, получившего в колонии метадон
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Ставропольском крае суд приговорил к году и трем месяцам колонии строгого режима отбывающего наказание заключенного, пытавшегося получить наркотики на территории исправительного учреждения. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Этот срок частично присоединили к приговору, по которому подсудимый отбывает наказание. Мужчину признали виновным по статьям 30, 228 УК РФ («Покушение на незаконное приобретение наркотических средств»). Он раскаялся в содеянном.

По версии следствия, осужденный, находясь в исправительном учреждении, через мессенджер вышел на связь с неустановленным лицом и договорился о покупке метадона. Для передачи запрещенных веществ был выбран ухищренный способ — их спрятали в болгарских перцах, которые должны были передать заключенному в качестве продуктовой передачи.

В декабре 2024 года при досмотре передачи сотрудники исправительного учреждения обнаружили и изъяли наркотическое средство. Согласно экспертизе, общий вес метадона составил 0,362 грамма, что является значительным размером.

Ранее в Забайкальском крае полиция раскрыла схему по доставке наркотиков в разные регионы России.

