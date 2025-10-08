Tagesspiegel: Мирные жители помогают российским войскам, осложняя жизнь ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с новой проблемой на фронте: пророссийски настроенные жители прифронтовых территорий помогают российским войскам выявлять позиции противника. Об этом пишет газета Der Tagesspiegel.

«Украинский командир сообщил о случае, когда российских бойцов тепло встретили в жилом доме к западу от украинских позиций. Это внезапно стало угрозой с нового направления», — пишет издание.

Как рассказал канадский военкор Нил Хауэр, большое число украинских жителей, которые не успели эвакуироваться, оказывают российским войскам помощь, из-за чего у ВСУ значительно осложнилась жизнь.

Ранее стало известно, что ВСУ применяют токсичные вещества против мирных жителей.