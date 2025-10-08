Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:29, 8 октября 2025Бывший СССР

Пророссийски настроенные мирные жители стали проблемой для ВСУ

Tagesspiegel: Мирные жители помогают российским войскам, осложняя жизнь ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с новой проблемой на фронте: пророссийски настроенные жители прифронтовых территорий помогают российским войскам выявлять позиции противника. Об этом пишет газета Der Tagesspiegel.

«Украинский командир сообщил о случае, когда российских бойцов тепло встретили в жилом доме к западу от украинских позиций. Это внезапно стало угрозой с нового направления», — пишет издание.

Как рассказал канадский военкор Нил Хауэр, большое число украинских жителей, которые не успели эвакуироваться, оказывают российским войскам помощь, из-за чего у ВСУ значительно осложнилась жизнь.

Ранее стало известно, что ВСУ применяют токсичные вещества против мирных жителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ударе авиабомбами по украинской ТЭС

    Стало известно о популярности антивоенных фракций в ЕС и НАТО

    Россиянам обещали самые долгие новогодние выходные за многие годы

    Пророссийски настроенные мирные жители стали проблемой для ВСУ

    На Западе назвали попадающие в зону поражения ракет Tomahawk города России

    Захарова пошутила про планы Макрона выступить с заявлением

    В российском регионе в шесть раз увеличат выплату за привлечение иностранцев в зону СВО

    Популярная модель показала фото в прозрачном платье

    Европейский город накрыло предположительно ядовитое оранжевое облако

    В России начнут присваивать звания добровольцам в упрощенном порядке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости