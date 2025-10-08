Моя страна
16:18, 8 октября 2025Моя страна

Проспект Путина продолжили в Грозном

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

В Грозном открыли продолжение проспекта имени президента России Владимира Путина с новым жилым комплексом. Об этом сообщает ТАСС.

В него входят 30 многократных 10-этажных домов, в каждом расположены 180 квартир, это 5400 жилых единиц. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на церемонии открытия, что для республики большая гордость, что район назвал в честь Путина.

На дворовых территориях нового ЖК разместят детские и спортивные площадки, а также озелененные зоны, места отдыха и рекреации.

Ранее сообщалось, что строительство жилого дома в вайнахском стиле началось в центре Грозного на проспекте Владимира Путина. По словам Кадырова, выполненный в традиционном вайнахском стиле дом станет новым архитектурным украшением столицы.

