Проспект Путина продолжили в Грозном

В Грозном открыли продолжение проспекта Путина

В Грозном открыли продолжение проспекта имени президента России Владимира Путина с новым жилым комплексом. Об этом сообщает ТАСС.

В него входят 30 многократных 10-этажных домов, в каждом расположены 180 квартир, это 5400 жилых единиц. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на церемонии открытия, что для республики большая гордость, что район назвал в честь Путина.

На дворовых территориях нового ЖК разместят детские и спортивные площадки, а также озелененные зоны, места отдыха и рекреации.

Ранее сообщалось, что строительство жилого дома в вайнахском стиле началось в центре Грозного на проспекте Владимира Путина. По словам Кадырова, выполненный в традиционном вайнахском стиле дом станет новым архитектурным украшением столицы.