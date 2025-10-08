Пьяный россиянин ворвался в детский сад в надежде поспать

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения ворвался в детский сад в надежде поспать. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе Росгвардии по Москве.

В связи с нарушением общественного порядка и проникновением в дошкольное учреждение был задержан 33-летний житель столицы.

«По словам охранника, нарушитель вел себя агрессивно и пытался найти место для сна», — пишет агентство.

Ранее в Казани пьяный мужчина выбил окно в детсаду №127, забрался в помещение и уснул. Россиянина, лежащего на полу в спальне детского сада, обнаружил дворник, он вызвал полицию и Росгвардию. Не дожидаясь приезда сотрудников правоохранительных органов, правонарушитель оделся и сбежал, перепрыгнув через забор.