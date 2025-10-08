Забота о себе
20:30, 8 октября 2025Забота о себе

Разговаривающих во сне россиян предупредили о риске опасных заболеваний

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

Если во сне человек часто разговаривает, это может указывать на некоторые заболевания, предупредила врач-невролог Ольга Зинчева. Опасную причину разговоров во сне она назвала россиянам в беседе с «Газетой.Ru».

Врач рассказала, что этот симптом называется сомнилоквия. Под ним подразумевается не только речь во сне, но и произнесение отдельных слов, слогов или звуков, бормотание или совершение непроизвольных движений. Сомнилоквия встречается примерно у 50 процентов детей и 5 процентов взрослых, добавила врач.

По словам Зинчевой, редкие проявления этого симптома не несут никаких рисков, однако если человек постоянно разговаривает во сне, то это может указывать на некоторые опасные заболевания: обструктивное апноэ сна, психические заболевания, неврозы, депрессии, эпилепсии, болезнь Альцгеймера или Паркинсона.

Ранее специалист по сну Лиза Артис заявила, что бессонницу может спровоцировать искривление позвоночника, вызванное использованием смартфонов. По ее словам, неправильная поза сна ухудшает состояние и вызывает боль.

