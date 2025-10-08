Россия
11:28, 8 октября 2025

Разрушенный ракетным ударом ВСУ спорткомплекс под Белгородом сняли на видео

Гладков опубликовал видео разрушенного ракетным ударом ВСУ спорткомплекса
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с министром энергетики России Сергеем Цивилевым приехали в атакованный Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселок Маслова Пристань Шебекинского округа. Глава региона осмотрел последствия ракетного удара, видео с которыми опубликовал в Telegram.

На кадрах видно частично разрушенный спорткомплекс и одну из пострадавших с перебинтованной головой и следами крови. Также запечатлен поврежденный многоквартирный дом. В ходе общения с жителями Гладков предложил тем, кому негде остаться, поехать в пункты временного размещения.

По последним данным, в результате ракетного удара по Масловой Пристани пострадали девять россиянок. У четырех женщин выявили множественные осколочные ранения, еще у пятерых — баротравмы. Троих человек спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что под завалами спорткомплекса могут находиться люди.

Об угрозе атаки ВСУ 8 октября также предупредили жителей Свердловской области. На ряде предприятий региона проведена эвакуация. Кроме того, ограничена работа мобильного интернета.

