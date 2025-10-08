Разрушенный ракетным ударом ВСУ спорткомплекс под Белгородом сняли на видео

Гладков опубликовал видео разрушенного ракетным ударом ВСУ спорткомплекса

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с министром энергетики России Сергеем Цивилевым приехали в атакованный Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселок Маслова Пристань Шебекинского округа. Глава региона осмотрел последствия ракетного удара, видео с которыми опубликовал в Telegram.

На кадрах видно частично разрушенный спорткомплекс и одну из пострадавших с перебинтованной головой и следами крови. Также запечатлен поврежденный многоквартирный дом. В ходе общения с жителями Гладков предложил тем, кому негде остаться, поехать в пункты временного размещения.

По последним данным, в результате ракетного удара по Масловой Пристани пострадали девять россиянок. У четырех женщин выявили множественные осколочные ранения, еще у пятерых — баротравмы. Троих человек спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что под завалами спорткомплекса могут находиться люди.

Об угрозе атаки ВСУ 8 октября также предупредили жителей Свердловской области. На ряде предприятий региона проведена эвакуация. Кроме того, ограничена работа мобильного интернета.