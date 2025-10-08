Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:04, 8 октября 2025Путешествия

Ревнивый мужчина разбил голову постояльцу бунгало в Таиланде

The Pattaya News: Постоялец бунгало в Таиланде стал жертвой ревнивого мужчины
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Taylor Weidman / Getty Images

Постоялец бунгало в Таиланде стал жертвой ревнивого мужчины новоиспеченной знакомой. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

По данным источника, в ночь на 7 октября 45-летний Чалонграт Синла познакомился с женщиной в баре Паттайи, которая согласилась провести с ним время в его номере. Однако вскоре после этого в комнату отдыхающих ворвался мужчина и устроил скандал на фоне ревности.

Материалы по теме:
Россияне стали частыми посетителями Таиланда. Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
Россияне стали частыми посетителями Таиланда.Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
13 мая 2025
Правила въезда в Таиланд в 2025 году: нужна ли россиянам виза
Правила въезда в Таиланд в 2025 году:нужна ли россиянам виза
16 сентября 2025

В итоге агрессивный партнер женщины разбил голову Синлы, затем вместе с ней покинул арендованное жилье. Спасатели обнаружили потерпевшего на кровати в крови с черепно-мозговыми травмами. Ему оказали помощь, затем доставили в больницу.

Полицейские собрали доказательства с места происшествия. Теперь они ждут подачи официального заявления от лица жертвы для того, чтобы арестовать злоумышленника.

Ранее «Ласковый убийца» атаковал россиянина на отдыхе в Таиланде. Жертвой опасного насекомого стал 38-летний житель Самары.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подсчитано количество Tomahawk у США. Сколько ракет смогут задействовать ВСУ по критическим целям в России?

    Систем ПВО и ПРО России оказалось недостаточно для отражения атак ВСУ

    Жителей Подмосковья возмутил эротичный памятник учительнице

    Генштаб ВСУ уличили в признании потери территорий

    Медведев матом прокомментировал победу в матче против американца

    Ведущего прогноза погоды арестовали за нападение на возлюбленную

    Самая красивая девушка России опровергла слухи о пластических операциях

    Лавров раскритиковал возобновление санкций против Ирана

    Жена архитектора пыталась спасти стрелка

    Недельная инфляция в России ускорилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости