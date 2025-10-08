Ревнивый мужчина разбил голову постояльцу бунгало в Таиланде

The Pattaya News: Постоялец бунгало в Таиланде стал жертвой ревнивого мужчины

Постоялец бунгало в Таиланде стал жертвой ревнивого мужчины новоиспеченной знакомой. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

По данным источника, в ночь на 7 октября 45-летний Чалонграт Синла познакомился с женщиной в баре Паттайи, которая согласилась провести с ним время в его номере. Однако вскоре после этого в комнату отдыхающих ворвался мужчина и устроил скандал на фоне ревности.

В итоге агрессивный партнер женщины разбил голову Синлы, затем вместе с ней покинул арендованное жилье. Спасатели обнаружили потерпевшего на кровати в крови с черепно-мозговыми травмами. Ему оказали помощь, затем доставили в больницу.

Полицейские собрали доказательства с места происшествия. Теперь они ждут подачи официального заявления от лица жертвы для того, чтобы арестовать злоумышленника.

Ранее «Ласковый убийца» атаковал россиянина на отдыхе в Таиланде. Жертвой опасного насекомого стал 38-летний житель Самары.