Россия расторгла соглашение с США о плутонии

Госдума денонсировала соглашение с США об утилизации плутония

Государственная Дума денонсировала соглашение с США об утилизации плутония и ряда протоколов к этому договору. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

«Решение принимается исключительно в интересах Российской Федерации, ее граждан. Денонсируем соглашение, которое давно надо было бы взять и расторгнуть», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он также поблагодарил МИД России за работу в этом направлении.

Ранее Правительство России внесло на денонсацию в Государственную Думу соглашение с США об утилизации плутония. Оно было подписано в 2000 году и ратифицировано через 11 лет.

Документ предусматривал утилизацию странами 34 тонн оружейного плутония, который был объявлен излишним для военных программ. Действие соглашения было приостановлено в 2016 году на основании указа президента России и федерального закона.