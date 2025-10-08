Экономика
18:21, 8 октября 2025Экономика

Россиян успокоили насчет возможного прекращения работы Visa и MasterCard

Бакина: Резких шагов по отключению Visa и MasterCard в России не будет
Вячеслав Агапов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Резких шагов по отключению Visa и MasterCard в России не будет. Об этом заявила зампредседателя Центробанка Алла Бакина, ее цитирует ТАСС.

В кулуарах «Финополиса-2025» представитель регулятора успокоила россиян насчет возможного прекращения поддержки карт иностранных платежных систем и пообещала, что Visa и MasterCard продолжат работать в РФ.

«Все карты работают. Как международные платежные системы ушли, мы сделали все, чтобы они работали и наши люди ничего не почувствовали. Мы нашли решение, чтобы карты не блокировались, никаких резких шагов, которые доставят неудобство гражданам, мы делать не будем. Мы находимся в диалоге с банками, как предпринять правильные шаги, чтобы все вопросы безопасности были закрыты», — заверила Бакина.

Visa и Mastercard покинули российский рынок в 2022 году после начала боевых действий на Украине. В конце июля 2025-го ЦБ пообещал установить разумный срок для замены этих банковских карт на внутреннем рынке. При этом в регуляторе подчеркнули, что острой необходимости в срочной замене карт международных платежных систем нет.

Глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин отметил, что постепенный вывод из оборота в Visa и Mastercard связан с вопросом безопасности при проведении операции на внутреннем рынке. Сертификаты безопасности международных платежных систем Visa и Mastercard перестали действовать во всех чипах с 1 января 2025 года, что влияет на безопасность при проведении операций с использованием таких карт.

