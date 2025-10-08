Бывший СССР
Российские войска прорвали оборону Петропавловки

Марочко: До Петропавловки в Харьковской области ВС РФ осталось 1,5 километра
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В результате активных освободительных действий нашим войскам удалось прорвать линию обороны противника и занять одну из высот восточнее Петропавловки Харьковской области», — сказал он.

По его словам, расстояние до села, таким образом, сократилось с 5 до 1,5 километра.

Ранее стало известно, что российские войска в результате успешных боевых действий заняли центр Купянска, ключевого для обороны ВСУ. Отмечается, что бойцы ВС России нарастили темпы продвижения до одного километра в сутки.

