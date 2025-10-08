Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:27, 8 октября 2025Бывший СССР

Уничтожение американской гаубицы российскими войсками попало на видео

Появилось видео ликвидации ВС России американской гаубицы украинских войск
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили американскую гаубицу. Видео с моментом ликвидации появилось в Telegram-канале «Изнанка».

«Подразделение БПЛА Южной группировки войск уничтожило гаубицу М198 американского производства», — сказано в публикации.

На видео можно заметить дрон, который был направлен в украинскую технику. Гаубица располагалась в лесном массиве.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки лишились более 230 бойцов, а также нескольких единиц техники, среди которых были американская гаубица М198 и две радиолокационные станции AN/TPQ-50 производства США. ВС России успешно развивают наступление в Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Найдется, чем уничтожить их». В России заговорили о применении самого страшного оружия в случае передачи ВСУ Tomahawk

    Ударные «Герани» получили умную боеголовку

    Врач назвала четыре лучших продукта для завершения каждого приема пищи

    Насильник с ножом напал на москвичку

    В российской элитной гимназии учительницы сдавили руку шестикласснице за одно действие

    Биржевые цены на бензин и дизтопливо рекордно выросли

    Во Франции отказались поддержать любой новый кабмин

    В России назвали главную проблему мирного разрешения конфликта на Украине

    Microsoft исправила старую ошибку Windows

    Норвежская лыжница-чемпионка выступила категорически против возвращения россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости