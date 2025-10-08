Уничтожение американской гаубицы российскими войсками попало на видео

Появилось видео ликвидации ВС России американской гаубицы украинских войск

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили американскую гаубицу. Видео с моментом ликвидации появилось в Telegram-канале «Изнанка».

«Подразделение БПЛА Южной группировки войск уничтожило гаубицу М198 американского производства», — сказано в публикации.

На видео можно заметить дрон, который был направлен в украинскую технику. Гаубица располагалась в лесном массиве.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки лишились более 230 бойцов, а также нескольких единиц техники, среди которых были американская гаубица М198 и две радиолокационные станции AN/TPQ-50 производства США. ВС России успешно развивают наступление в Харьковской области.