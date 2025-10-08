Российские зумеры нашли способ сэкономить на отдыхе на курортах богачей

Shot: Российские зумеры фиктивно женятся и летят в путешествия со скидками

Российские зумеры нашли хитрый способ сэкономить на отдыхе на Мальдивах, Маврикии и Сейшелах. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным источника, молодые люди фиктивно женятся и летят в «свадебное путешествие» на любимые курорты богачей, которые при предъявлении свидетельства о браке делают скидки от 15 до 30 процентов.

Таким образом, отдых на двоих обходится им примерно в 400-420 тысяч вместо 550 тысяч рублей. Более того, некоторые отели предлагают молодоженам и другие бонусы: сниженную предоплату, бесплатные спа-процедуры, комплименты и декорирование номера.

Как пишет Telegram-канал, некоторые туроператоры верят «молодоженам» и делают им скидки даже без предъявления свидетельства о браке, которое иногда молодые люди подделывают в фоторедкторах.

Ранее сообщалось, что в России задумали перевоспитать зумеров с помощью жизни в деревне. Для поколения Z появились пакетные туры с проживанием вдали от городов.

