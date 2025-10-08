Культура
16:06, 8 октября 2025

Российский актер запретил себя фотографировать

Актер Сергей Гармаш запретил поклонникам снимать его на телефон
Ольга Коровина

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Народный артист России Сергей Гармаш отказался от фотографий с поклонниками и запретил снимать его на телефон. Об этом сообщает aif.ru.

Отмечается, что актер попросил зрителей «убрать телефоны и послушать» во время премьеры фильма «Артек. Лановой. Фестиваль» в Московском доме национальностей. Гармаш не стал фотографироваться с фанатами и режиссером картины, сославшись на условия своего рекламного контракта.

Как выяснили журналисты, артист отказывается от любительской съемки, поскольку «бережно относится к своим фото». «Он разрешает снимать себя только на профессиональную камеру. Такой человек», — заявила собеседница издания.

Ранее российский певец Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) заявил, что ненавидит делать селфи с фанатами, поскольку это отнимает его энергию. По словам музыканта, по этой причине он теряет способность писать хорошие песни.

