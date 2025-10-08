Российский фильм покажут за рубежом

Фильм «Любовь Советского Союза» покажут в столице Лаоса Вьентьяне

Российский фильм «Любовь Советского Союза» покажут в Лаосе. Об этом сообщает агентство ТАСС.

По информации агентства, показ в столице страны, городе Вьентьяне, состоится 10 октября и будет организован «Роскино». Показ будет некоммерческим. В пресс-службе компании отметили, что это не первый такой прецедент: весной 2023 года в стране прошли Дни российского кино в рамках Russian Film Festival.

«При полном аншлаге показали пять фильмов, особенно тепло местные жители приняли семейную картину "Пальма". В 2024 году в Лаосе также прошел показ российских фильмов», — сообщили представители компании.

Ранее стало известно, что Россия и Китай планируют заняться совместным кинопроизводством. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова по итогам встречи с замруководителя отдела пропаганды КНР Шэнь Хайсюном.